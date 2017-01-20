|
20 января, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Минтимер Шаймиев отмечает 80-летний юбилей// 20.01.2017
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил первого президента Татарстана.
Фото: kremlin.ru
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев сегодня отмечает свое 80-летие, сообщает портал inkazan.ru Поздравительный ролик выложил на своей странице в Instagram глава республики Рустам Минниханов.
Как сообщает издание, Шаймиева также поздравила супруга первого президента России Наина Ельцина.
- В своей телеграмме она указала, что желает Шаймиеву и его жене Сакине «доброго здоровья, спокойствия в семье, побольше радостных и светлых дней», - говорится в сообщении.
Телеграммы Шаймиеву направили экс-президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Глава региона Рустэм Хамитов также направил поздравительную телеграмму Шаймиеву, сообщили Медиакорсети в его пресс-службе. Содержание поздравительной телеграммы не уточняется.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфа стоит в 10-бальных пробках
20.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии «Гранта» «лоб в лоб» столкнулась с фурой, есть погибшие
20.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе ученики 23 января пойдут в школу
20.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирию североатлантический циклон несет ухудшение погоды
20.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Бурзянская пчела может стать брендом Башкирии
20.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки
20.01.2017 // СПОРТ
Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ
20.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте