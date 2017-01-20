Минтимер Шаймиев отмечает 80-летний юбилей

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил первого президента Татарстана.

Фото: kremlin.ru

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев сегодня отмечает свое 80-летие, сообщает портал inkazan.ru Поздравительный ролик выложил на своей странице в Instagram глава республики Рустам Минниханов.

Как сообщает издание, Шаймиева также поздравила супруга первого президента России Наина Ельцина.

- В своей телеграмме она указала, что желает Шаймиеву и его жене Сакине «доброго здоровья, спокойствия в семье, побольше радостных и светлых дней», - говорится в сообщении.

Телеграммы Шаймиеву направили экс-президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава региона Рустэм Хамитов также направил поздравительную телеграмму Шаймиеву, сообщили Медиакорсети в его пресс-службе. Содержание поздравительной телеграммы не уточняется.