В Уфе обсудили инициативы по стратегии развития Башкирии до 2030 года

Наталья КУЗНЕЦОВА

Эксперты оценили, в каком направлении двигаться республике.

Фото: svoedelo27.ru

В уфимском Конгресс-холле сегодня прошло общественное обсуждение стратегии развития Башкирии до 2030 года. Ее разработку сейчас ведет Академия наук республики.

На суд 150-ти экспертов были представлены пять стратегических инициатив. Они касались общих вопросов, а также развития новых индустрий и рынков, государственного управления, создания модели сбалансированного развития территорий.

Проведенное голосование показало, что большинство экспертов считают определяющим фактором при формировании стратегии науку и инновации – более 53 процентов. В социальной политике, по мнению 42 процентов голосовавших, главным должно быть образование. Наибольший эффект для повышения эффективности госуправления даст участие в нем бизнеса – так посчитали 49 процентов участников обсуждения. А наибольшее положительное влияние на развитие региона, как считают эксперты, окажет создание территорий опережающего развития – 54 процента.

Глава региона Рустэм Хамитов, который был в числе экспертов, признался, что не проголосовал ни за один из тех вариантов, которые набрали наибольшее количество голосов.

Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть, как проходило голосование.