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В Уфе обсудили инициативы по стратегии развития Башкирии до 2030 года// 20.01.2017
Эксперты оценили, в каком направлении двигаться республике.
Фото: svoedelo27.ru
В уфимском Конгресс-холле сегодня прошло общественное обсуждение стратегии развития Башкирии до 2030 года. Ее разработку сейчас ведет Академия наук республики.
На суд 150-ти экспертов были представлены пять стратегических инициатив. Они касались общих вопросов, а также развития новых индустрий и рынков, государственного управления, создания модели сбалансированного развития территорий.
Проведенное голосование показало, что большинство экспертов считают определяющим фактором при формировании стратегии науку и инновации – более 53 процентов. В социальной политике, по мнению 42 процентов голосовавших, главным должно быть образование. Наибольший эффект для повышения эффективности госуправления даст участие в нем бизнеса – так посчитали 49 процентов участников обсуждения. А наибольшее положительное влияние на развитие региона, как считают эксперты, окажет создание территорий опережающего развития – 54 процента.
Глава региона Рустэм Хамитов, который был в числе экспертов, признался, что не проголосовал ни за один из тех вариантов, которые набрали наибольшее количество голосов.
Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть, как проходило голосование.
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