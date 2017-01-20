|
20 января, пятница
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе ученики 23 января пойдут в школу// 20.01.2017
Карантин власти продлевать не стали.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Республиканский Роспотребнадзор и администрация Уфы приняли решение не продлевать карантин в школах. Дети сядут за школьные парты уже в понедельник 23 января.
Тем не количество заболевших гриппом и ОРВИ растет. Эпидпорог превышен почти в два раза. По данным Роспотребнадзора за прошлую неделю, в Башкирии этими заболеваниями заболели более 30 тысяч человек.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии «Гранта» «лоб в лоб» столкнулась с фурой, есть погибшие
20.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе ученики 23 января пойдут в школу
20.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирию североатлантический циклон несет ухудшение погоды
20.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Бурзянская пчела может стать брендом Башкирии
20.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки
20.01.2017 // СПОРТ
Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ
20.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
20.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Квартиры в чистовой евроотделке от 1 млн 590 тыс рублей
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте