В Уфе ученики 23 января пойдут в школу

Кристина ДЕЙНЕКО

Карантин власти продлевать не стали.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Республиканский Роспотребнадзор и администрация Уфы приняли решение не продлевать карантин в школах. Дети сядут за школьные парты уже в понедельник 23 января.

- Карантин, который был введен после новогодних каникул, позволил прервать цепочку заражения и пройти пик заболеваемости с наименьшим ущербом для здоровья горожан, прежде всего, детей, которые часто забывают о мерах предосторожности, - сообщают в пресс-службе столичной мэрии.

Тем не количество заболевших гриппом и ОРВИ растет. Эпидпорог превышен почти в два раза. По данным Роспотребнадзора за прошлую неделю, в Башкирии этими заболеваниями заболели более 30 тысяч человек.