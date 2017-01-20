В Башкирии сотрудников Госавтоинспекции перевели на усиленный режим работы

Константин КЛИМОВ

Усиление связано с надвигающимися на регион снегопадами.

Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями, - сообщил начальник управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Так же руководство ГИБДД рекомендует автолюбителям Башкирии не выезжать на трассы без острой необходимости.

Напомним, вчера 19 января, на трассе Бижбуляк – Приютово произошла авария с участием кроссовера «Nissan» и грузовика ГАЗ. В ДТП пострадали тридцатилетняя женщина и её двухлетний сын, позже стало известно, что несмотря на старания врачей женщина и ребёнок скончались. По мнению руководителя ГИБДД по Башкирии Динара Гильмутдинова, одной из причин аварии мог стать ледяной накат на дороге, образовавшийся после обрушившихся на республику снегопадов в начале января текущего года.