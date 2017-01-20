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Ушёл из жизни уроженец Уфы арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров// 20.01.2017
47-летний Рафаэль Кадыров скончался от продолжительной болезни.
Фото: Чемпионат.com
Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни скончался арбитр КХЛ, уроженец столицы Башкирии Рафаэль Кадыров. Он был вторым из российских судей, кто провёл более 700 матчей в российских чемпионатах, так же он судил игры чемпионатов мира. В декабре прошлого года Кадырову поставили диагноз «опухоль головного мозга третьей степени».
- Российский хоккей понёс невосполнимую утрату – ушел из жизни после продолжительной болезни арбитр Рафаэль Кадыров. Кадыров долгое время болел, перенёс операцию, но мы до последнего верили в его выздоровление, возвращение в наш коллектив. Кадыров был совсем ещё молод по судейским меркам, мог долго и успешно работать. Выражаем слова соболезнования родным и близким Рафаэля Кадырова, - цитирует слова Анисимова агентство Р-Спорт.
В этом сезоне Рафаэль Кадыров отсудил 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Последний раз на лёд он выходил судить матч «Нефтехимик» – «Барыс» 27 октября 2016 года.
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