В Иркутсткой области более 40 человек скончались от средства для принятия ванн

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пострадавшие продолжают поступать в больницы.

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В Иркутской области несколько десятков человек умерли, отравившись средством для принятия ванн «Боярышник», сообщает Газета.ru

- В больницы Иркутска продолжают поступать пострадавшие от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», - сообщил прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский На 20.00 (по местному времени) из 57 пострадавших скончался 41. Состояние остальных остается тяжелым».

Ранее анализ выявил в составе иркутского «Боярышника» антифриз и метиловый спирт. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что в городе введена чрезвычайная ситуация — запрет на продажу всей непищевой спиртосодержащей продукции из-за массового отравления «Боярышником».

О произошедшем уже доложено Президенту страны Владимиру Путину. В Кремле это назвали «страшной трагедией».