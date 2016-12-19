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В Иркутсткой области более 40 человек скончались от средства для принятия ванн// 19.12.2016
Пострадавшие продолжают поступать в больницы.
Фото: avatars.mds.yandex.net
В Иркутской области несколько десятков человек умерли, отравившись средством для принятия ванн «Боярышник», сообщает Газета.ru
- В больницы Иркутска продолжают поступать пострадавшие от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», - сообщил прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский На 20.00 (по местному времени) из 57 пострадавших скончался 41. Состояние остальных остается тяжелым».
Ранее анализ выявил в составе иркутского «Боярышника» антифриз и метиловый спирт. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что в городе введена чрезвычайная ситуация — запрет на продажу всей непищевой спиртосодержащей продукции из-за массового отравления «Боярышником».
О произошедшем уже доложено Президенту страны Владимиру Путину. В Кремле это назвали «страшной трагедией».
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