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СЕГО ДНЯ
Уфа вошла в рейтинг самых бюджетных туристических городов России// 19.12.2016
Уфа заняла последнее 15 место.
Уфа заняла пятнадцатое место у туристов по доступности проживания в 2016 году, следует из данных RoomGuru.ru. Средняя стоимость проживания в отелях Уфы – 2,1 тыс. руб. в сутки. По этому показателю Уфа заняла последнее 15 место.
Лидерами рейтинга стали Нижний Тагил (1,5 тыс. руб.), Пенза (1,7 тыс. руб.) и Клин (Тверская область) – 1,73 тыс. руб.
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