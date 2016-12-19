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В Уфе горит здание 51 школы// 19.12.2016
Здание в момент возгорания не эксплуатировалось.
О пожаре сообщил «ПроУфу» очевидец – на улице Ферина 14/1 загорелось неэксплуатируемое здание – бывшая школа №51. Сообщение о возгорании появилось в 13:24. Сейчас на место происшествия выехали пожарные. По предварительным данным, возгорание произошло на полу здания школы.
МЧС по республике сообщили, что погибших и пострадавших нет.
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