В Уфе горит здание 51 школы

Злата ЗУКОВИЧ

Здание в момент возгорания не эксплуатировалось.

О пожаре сообщил «ПроУфу» очевидец – на улице Ферина 14/1 загорелось неэксплуатируемое здание – бывшая школа №51. Сообщение о возгорании появилось в 13:24. Сейчас на место происшествия выехали пожарные. По предварительным данным, возгорание произошло на полу здания школы.

МЧС по республике сообщили, что погибших и пострадавших нет.