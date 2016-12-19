В Башкирии похолодает до – 35 градусов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Такой прогноз дает МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

МЧС по Башкирии предупредило жителей региона, что сегодня 20 декабря в некоторых районах республики ожидается понижение температуры воздуха до – 35 градусов. В северной половине Башкирии ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -21,-26°, ночью местами -30,-35°.

В южной половине республики: облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, ночью местами до умеренного, слабая метель. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10,-15°, с понижением в течение дня до -17,-22°.