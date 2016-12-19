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19 декабря, понедельник
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В Башкирии похолодает до – 35 градусов// 19.12.2016
Такой прогноз дает МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
МЧС по Башкирии предупредило жителей региона, что сегодня 20 декабря в некоторых районах республики ожидается понижение температуры воздуха до – 35 градусов. В северной половине Башкирии ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -21,-26°, ночью местами -30,-35°.
В южной половине республики: облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, ночью местами до умеренного, слабая метель. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10,-15°, с понижением в течение дня до -17,-22°.
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