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Ялалов занял третье место в Национальном рейтинге мэров// 19.12.2016
Эксперты считают его работу успешной.
Фото: Кристина Дейнеко
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ составил Национальный рейтинг мэров-2016. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов занял в нем третье место, поднявшись в сравнении с прошлым годом на три позиции. На втором и первом местах – мэры Казани и Тюмени Ильсур Метшин и Александр Моор.
Рейтинг составлялся на основании заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.
Как отмечают эксперты, в этом году уфимская мэрия успешно решала текущие задачи развития муниципального пространства. Важнейшим достижением эксперты назвали открытие второго затонского моста. Кроме того, Уфа по итогам года вошла в число самых благоустроенных городов России. А более 20 внедренных в городе муниципальных практик официально рекомендованы федеральным центром к применению в других городах страны. Также эксперты отмечают высокие темпы жилищного строительства в городе.
Среди проблем эксперты отметили имеющиеся недостатки в сфере дорожного хозяйства и ЖКХ.
- В целом Ирек Ишмухаметович имеет устойчивую репутацию эффективного и влиятельного хозяйственника, который постепенно усиливает свои позиции, - говорится в пояснительной записке к рейтингу. - С новым составом уфимского горсовета он выстроил конструктивные отношения, а доверием главы Башкирии мэр пользуется уже не первый год.
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