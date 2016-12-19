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В Уфе в новогодние праздники станция переливания крови примет доноров

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.12.2016
Сдать кровь можно будет два дня подряд

Фото: health.bashkortostan.ru

В новогодние праздники Республиканская станция переливания крови будет принимать доноров 6 и 7 января, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Сдать кровь можно будет с 8 утра до часу дня по адресу г. Уфа, ул. Батырская, 41/1. Проезд до остановок «Институт профзаболеваний» или «Роддом №4».

- Отделения хирургии, онкологии, гематологии, травматологии, родильные дома нуждаются в постоянном поступлении компонентов крови – ведь их пациенты не могут ждать. -  напоминают в Минздраве.

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