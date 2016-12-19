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Самолет Ил-18 совершил экстренную посадку в Якутии: пострадали 32 военных

Ольга КОРЗИК // 19.12.2016
16 из них в тяжелом состоянии.

Самолет Ил-18 совершил экстренную посадку в Якутии. В результате ЧП пострадало 32 человека, сообщает Коммерсантъ.

- В настоящее время вертолетами поисково-спасательной службы в лечебное учреждение Тикси доставлено 32 военнослужащих, из которых 16 в тяжелом состоянии. Всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщает издание со ссылкой на Минобороны.

Всего на борту находилось 32 человека, в том числе 7 членов экипажа. Данных о погибшил ведомство не подтвердило.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил аварийную посадку сегодня 4:45 в 30 км от аэродрома Тикси. Воздушное судно выполняло плановый перелет с аэродрома Канск. Комиссия Минобороны уже вылетела на место происшествия для выяснения причин ЧП.

Для эвакуации пострадавших в Тикси был отправлен специальный самолет Минобороны, оборудованный медицинскими модулями вместе с бригадой высококвалифицированных врачей госпиталя имени Бурденко.

Как пишет ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах, самолет «по предварительным данным, развалился на три части, возгорания не было».

 

 

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