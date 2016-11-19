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"Уфа" одержала победу в Махачкалах

Разиф АБДУЛЛИН // 19.11.2016
Победный гол забил Ванек.

ФК "Уфа" сегодня сыграла выездной матч с махачкалинской "Анжи". Гол на 63-й минуте с подачи Стоцкого головой забил Ванек. 1:0 - с таким счетом закончился матч. Это очередная выездная победа "Уфы", ранее уфимская команда в гостях обыгрывала с таким же счетом московские клубы "Локомотив" и "Спартак".

Вот как забивался победный гол.

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