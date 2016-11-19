|
19 ноября, суббота
|
СЕГО ДНЯ
"Уфа" одержала победу в Махачкалах// 19.11.2016
Победный гол забил Ванек.
ФК "Уфа" сегодня сыграла выездной матч с махачкалинской "Анжи". Гол на 63-й минуте с подачи Стоцкого головой забил Ванек. 1:0 - с таким счетом закончился матч. Это очередная выездная победа "Уфы", ранее уфимская команда в гостях обыгрывала с таким же счетом московские клубы "Локомотив" и "Спартак".
Вот как забивался победный гол.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.11.2016 // СЕГО ДНЯ
"Уфа" одержала победу в Махачкалах
19.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии бывшего депутата осудили за попытку убийства
18.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка Кремля: Власть в Башкирии оказалась в зоне риска
18.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия опередила всех в России по объему микрозаймов
18.11.2016 // ПЕРСОНА
Голоса депутатов помогли Ялалову удержаться в тройке лидеров медиарейтинга
18.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадку
18.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Рафаэль Марданшин: За ненадлежащее состояние газового оборудования будут штрафы
18.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Известные уфимцы устроили флэшмоб в поддержку бурзянских детей
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте