"Уфа" одержала победу в Махачкалах

19.11.2016

В Уфе запустили «зелёную волну» Стало известно по каким улицам можно проехать не попадай на красный сигнал светофора

18.11.2016

Уфимцы одобрили проект масштабной застройки микрорайона Затон-Восточный Прошло 11 публичных слушаний по проектам планировки и межевания 33 кварталов.

18.11.2016

Известные уфимцы устроили флэшмоб в поддержку бурзянских детей Редакция likes.ru совместно с сильным полом прогулялась по городу с топорами.

17.11.2016

В Уфе откроется большой каток на Новостройке Он расположен около спортивной школы олимпийского резерва номер 10.

17.11.2016

В Уфе только 35% объектов культурного наследия охраняются законом В Уфе проходит круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».