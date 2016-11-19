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В Уфе запустили «зелёную волну»// 19.11.2016
Стало известно по каким улицам можно проехать не попадай на красный сигнал светофора
«Зелёная волна» это возможность ехать без остановок на красный сигнал светофора. В Уфе впервые введены «зелёные волны», прокатится без остановок можно по улицам «50 Лет Октября», «Ленина» и «Проспект Октября». Главное правило ехать со скоростью 60 километров в час.
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