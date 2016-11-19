В Уфе целый микрорайон остался без воды

Константин КЛИМОВ

Авария на трубопроводе произошла сегодня ночью

Сегодня около шести утра несколько десятков домов в уфимском микрорайоне Черниковка остались без водоснабжения. В водопроводных кранах жителей отсутствовала и холодная и горячая вода. Как сообщили жители дома 18 по улице Космонавтов, помимо воды отсутствовало электроснабжение. Также стало известно, что в связи с аварией отменены занятия в лицее № 62. Как пояснили в диспетчерской «Уфаводоканала» авария произошла на довольно крупном трубопроводе «восьмисотке» сейчас водоснабжение пустили по резервной линии.

- На первых этажах уже вода есть, те кто живёт повыше получат воду в течении полутора часов, - сообщила диспетчер авариной службы.