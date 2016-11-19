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В Уфе целый микрорайон остался без воды// 19.11.2016
Авария на трубопроводе произошла сегодня ночью
Сегодня около шести утра несколько десятков домов в уфимском микрорайоне Черниковка остались без водоснабжения. В водопроводных кранах жителей отсутствовала и холодная и горячая вода. Как сообщили жители дома 18 по улице Космонавтов, помимо воды отсутствовало электроснабжение. Также стало известно, что в связи с аварией отменены занятия в лицее № 62. Как пояснили в диспетчерской «Уфаводоканала» авария произошла на довольно крупном трубопроводе «восьмисотке» сейчас водоснабжение пустили по резервной линии.
- На первых этажах уже вода есть, те кто живёт повыше получат воду в течении полутора часов, - сообщила диспетчер авариной службы.
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