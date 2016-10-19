|
19 октября, среда
|
СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным// 19.10.2016
Глава Башкирии и руководитель «Роснефти» обсудили стратегию развития «Башнефти»
Фото: пресс-службы главы Башкирии
В среду 19 октября глава Башкирии Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с Главным исполнительным директором ПАО НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба главы региона
Центральной темой встречи стала стратегия развития ПАО АНК «Башнефть», её дивидендная и налоговая политика. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия региона и ПАО НК «Роснефть», в том числе в сфере строительства и модернизации объектов нефтегазохимии, охраны окружающей среды, реализации социальных программ.
По окончании встречи Рустэм Хамитов и Игорь Сечин посетили клинический госпиталь «Мать и дитя».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным
19.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фонд имени Мустая Карима вручит гранты молодым ученым-филологам
19.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии номинальные расходы выросли, но реальные упали
19.10.2016 // ФОТОФАКТ
По Уфе пешком. Изучаем город
19.10.2016 // СПОРТ
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли в Пекин
19.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В московском метро может появиться станция «Башкирская»
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте