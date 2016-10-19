Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Башкирии и руководитель «Роснефти» обсудили стратегию развития «Башнефти»

Фото: пресс-службы главы Башкирии

В среду 19 октября глава Башкирии Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с Главным исполнительным директором ПАО НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба главы региона

Центральной темой встречи стала стратегия развития ПАО АНК «Башнефть», её дивидендная и налоговая политика. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия региона и ПАО НК «Роснефть», в том числе в сфере строительства и модернизации объектов нефтегазохимии, охраны окружающей среды, реализации социальных программ.

По окончании встречи Рустэм Хамитов и Игорь Сечин посетили клинический госпиталь «Мать и дитя».