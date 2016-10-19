Утверждена эмблема Года экологии в России

Наталья КУЗНЕЦОВА

Все мероприятия должны будут проходить под единым брендом.

Председатель оргкомитета по проведению в России Года экологии Сергей Иванов утвердил единый бренд для федеральных и региональных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии со ссылкой на российское ведомство.

Эмблему Года экологии разработало агентство Stellar по заказу министерства природных ресурсов и экологии РФ, - говорится в сообщении.

— В знаке виды природоохранной деятельности кодируются линейными собирательными растительными природными паттернами (схема-образ - прим.ред.), – отметил партнер, директор по стратегии агентства Stellar Григор Бадалян.