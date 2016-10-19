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СЕГО ДНЯ
Житель Уфы возразил Ялалову на его заявление о вывозе снега// 19.10.2016
Уфимец считает, что принимая решение, глава администрации не учел сразу несколько факторов.
Уфимцу Денису Лебедеву не понравилось заявление и.о. главы администрации Уфы о том, что снег в этом году будет вывозиться не со всех улиц города. Он написал Иреку Ялалову письмо, в котором изложил свою точку зрения на проблему.
- Прежде чем принимать решение по вывозу снега, посчитайте ущерб, который произведет этот снег, оставшийся на обочинах и во дворах, - пишет уфимец в обращении к Ялалову. – Например, при таянии и последующем замерзании последнего произойдет довольно сильное разрушение асфальтового покрытия, бордюров, брусчатки и т.д., что явно будет дороже, чем увезти снег. А если посчитать экономический ущерб от пострадавших от гололеда людей, автомобилистов (в частности ДТП), то будет ясно, что эта экономия - далеко не экономия.
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