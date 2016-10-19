В «Карусели» прокомментировали инцидент с задержанием бабушки и ребёнка

Константин КЛИМОВ

Служба безопасности гипермаркета не нашла в действиях охраны нарушения законодательства.

Инцидент с задержанием пенсионерки и трёхлетней девочки произошёл в одном из гипермаркетов «Карусель» в Уфе. По словам женщины, её и внучку заперли в комнате и не выпускали до приезда отца девочки.

В пресс-службе X5 Retail Group заверили, что провели масштабную проверку инцидента и не нашли в действиях охраны нарушений.

- Торговая сеть провела внутреннюю проверку инцидента в гипермаркете в Уфе, расположенном на ул. Маршала Жукова. Результаты проверки показали, что действия сотрудников по предотвращению кражи соответствуют действующему законодательству и осуществлены с соблюдением всех требований внутренних регламентов торговой сети по корректному обращению с посетителями, - сообщили в компании.

При этом X5 Retail Group, владеющая брендом «Карусель», обратилась в полицию с заявлениями о неоднократных кражах, совершённых женщиной. По словам сотрудника пресс-службы Владимира Нерюева, при просмотре видеозаписей выяснилось, что женщина уже совершала кражи в супермаркете.

- Материалы камер видеонаблюдения, подтверждающие факты неоднократных краж, и заявления о привлечении указанных лиц к ответственности хищений направлены в полицию, - рассказал господин Нерюев.