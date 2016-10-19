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В Уфе завершился конкурс на пост главы администрации// 19.10.2016
На пост мэра Уфы претендуют три человека.
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на должность главы администрации Уфы. На пост претендовали четыре кандидата: и.о. сити-менеджера Ирек Ялалов, директор строительного предприятия «Инициатива» Николай Герасимов, директор муниципального «Уфагорсвета» Ильдар Чанышев и адвокат Ринат Ахмадуллин. Последний отозвал свою кандидатуру по причинам, которые он не пояснил.
Три других кандидата прошли конкурс, представили свои программы социально-экономического развития города, их кандидатуры будут вынесены на голосование новому составу депутатского корпуса Уфы.
Заседание конкурсной комиссии состоялось сегодня в 10 утра в малом зале администрации Уфы. Журналистов туда не пустили, им пришлось ждать результатов конкурса на первом этаже, у поста охраны. Три кандидата подошли на место около десяти часов через основной вход. Ирек Ялалов, как пояснили представители пресс-службы администрации и горсовета, спустился на заседание комиссии из своего кабинета на третьем этаже. Журналисты его так и не увидели.
- Как настрой, каких результатов ждете? - поинтересовались журналисты у одного из кандидатов, зашедших через главный вход.
- Результаты предсказуемые, - усмехнулся он в ответ.
Ровно в 10.05 к журналистам спустился член комиссии Филюс Ишбулатов.
- На основании положения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации присутствие СМИ на заседании конкурсной комиссии не предусмотрено, - сообщил он. - Учитывая это, было предложено ограничиться освещением данного мероприятия через пресс-службу Совета городского округа. Комиссия проголосовала единогласно. То есть судить о выступлениях кандидатов на пост мэра Уфы уфимцы будут только по официальным сообщениям.
Через несколько минут со второго этажа спустился адвокат Ринат Ахмадуллин.
-Я отозвал свою кандидатуру по ряду причин, - сообщил он журналистам. - В дальнейшем я буду принимать участие в жизни города как представитель экспертного сообщества.
Рассмотрение трех оставшихся кандидатур длилось 2,5 часа.
- Каждый из кандидатов представил свою программу социально-экономического развития города, минимум полчаса это занимало, заходили по отдельности, - рассказал журналистам Ильдар Чанышев. - Потом дополнительно задавали вопросы по законодательству. Потом каждого вызвали по отдельности и сообщили о решении. Допущены все трое.
Голосование за кандидатов в мэры Уфы пройдет в городском Совете 25 октября.
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