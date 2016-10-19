МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшение видимости на дороге

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В отдельных районах республики на дорогах ожидается гололедица

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Главное управление МЧС России по Башкирии предупреждает об ухудшение дорожных условий. Как сообщают синоптики, сегодня 19 октября ожидается облачная погода, с прояснениями днем, небольшой мокрый снег ухудшение видимости в осадках, дымке на 1-2 километра на отдельных участках автодорог. Также прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.