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19 октября, среда
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СЕГО ДНЯ
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшение видимости на дороге// 19.10.2016
В отдельных районах республики на дорогах ожидается гололедица
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Главное управление МЧС России по Башкирии предупреждает об ухудшение дорожных условий. Как сообщают синоптики, сегодня 19 октября ожидается облачная погода, с прояснениями днем, небольшой мокрый снег ухудшение видимости в осадках, дымке на 1-2 километра на отдельных участках автодорог. Также прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.
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