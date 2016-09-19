Коммунисты, справедливороссы и либерал-демократы не преодолели в регионе барьера

Фото: business-gazeta.ru

В Татарстане обработано 98,02 процента протоколов участковой избирательной комиссии республики. На данный момент избиркому осталось обработать около трех процентов бюллетеней, поэтому, как заявил глава ЦИК Татарстана «результаты существенно меняться не будут».

Как сообщает Inkazan, по предварительным данным голоса расположились так:

ВПП "Единая Россия" - 85,64 % ПП "Коммунистическая партия российской федерации" - 3,98 % ПП Коммунистическая партия коммунисты России - 3,06 % ПП ЛДПР - Либерально-демократическая партия России - 2,18 % ПП Справедливая Россия - 2,17 %

Остальные партии набрали менее одного процента.

Примечательно, что КПРФ и менее известная партия "Коммунистическая партия коммунисты России" набрали в регионе сопоставимые проценты проголосовавших.