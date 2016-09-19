В России может появится министерство государственной безопасности - СМИ

В него вернутся наследники Первого и Девятого управления КГБ СССР - ФСО и СВР

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В России к президентским выборам 2018 года может появится министерство госбезопасности (МГБ), пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что новое ведомство может быть создано на основе Федеральной службы безопасности, также ему будут переданы функции Федеральной службы охраны и Службы внешней разведки. Следственный комитет вернут в состав Генпрокуратуры, а функции МЧС могут быть разделены между Минобороны и МВД. Также МГБ может получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы.

Как предполагают источники «Коммерсанта», «речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР».

Комитет государственной безопасности CCCР — орган государственного управления СССР в сфере обеспечения государственной безопасности. Он действовал с 1954 по 1991 годы.

В его функции входила внешняя разведка, контрразведка, оперативно-розыскная деятельность, охрана государственной границы СССР, охрана руководителей КПСС и правительства СССР, организация и обеспечение правительственной связи, а также борьба с национализмом, инакомыслием, преступностью и антисоветской деятельностью. Также в задачу КГБ входило обеспечение Центрального комитета КПСС и высших органов государственной власти и управления СССР информацией, затрагивающей государственную безопасность и оборону страны, социально-экономическое положение в Советском Союзе и вопросы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности советского государства.