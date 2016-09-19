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«Единая Россия» продолжила свои беспроигрышные традиции – Толкачев// 19.09.2016
Глава Госсобрания Башкирии подвел итоги выборов.
Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев сегодня на своей странице в сети Facebook подвел итоги прошедших в минувшие выходные выборов.
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