«Единая Россия» продолжила свои беспроигрышные традиции – Толкачев

Глава Госсобрания Башкирии подвел итоги выборов.

Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев сегодня на своей странице в сети Facebook подвел итоги прошедших в минувшие выходные выборов.

- Основной итог выборов – победа «Единой России» во всех 193 избирательных кампаниях, прошедших на территории республики, что достаточно очевидно характеризует отношение избирателей к представленным на политической карте партиям.

Естественно, особое значение имеют выборы в Государственную Думу РФ. Предвыборная кампания у «Единой России» была достаточно продолжительной по времени. Фактически старт был дан еще в феврале, с решения съезда о внутрипартийном голосовании. Результаты выборов во многом явились следствием отношения избирателей республики к политике, проводимой Президентом страны В. В.Путиным и к Главе республики Р.З. Хамитову, возглавившему республиканский список партии на выборах. «Единая Россия», таким образом, продолжила традиции своего беспроигрышного участия в избирательных кампаниях, - написал спикер республиканского парламента.