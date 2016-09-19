|
19 сентября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе "Ока" врезалась в патрульную машину полка ГИБДД// 19.09.2016
Курьёзный случай произошел сегодня ночью.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня ночью, 19 сентября, в 00:40 в Уфе при проезде перекрестка улиц Чернышевского и Ленина 33-летний водитель Оки въехал в автомобиль полка ДПС ГИБДД, который ехал по маршруту патрулирования.
В ходе разбирательств водитель «Оки» при понятых отказался от медицинской проверки на состояние опьянения. Как сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе, в его отношении был составлен административный материал по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по части 1 статьи 12.14 Кодекса об административных нарушениях (не справился с управлением, допустил столкновение со стоящим автомобилем).
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Председатель Горсовета Уфы ушел в Курултай
19.09.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии на выборах явка составила более 72 процентов
19.09.2016 // ПЕРСОНА
Преемник Радия Хабирова выиграл кубок Европы по каратэ - РБК
19.09.2016 // ПЕРСОНА
Рафис Кадыров о выборах: «Мне нужно было выполнить тяжелую работу»
19.09.2016 // СПОРТ
Россия проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира по хоккею
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии в Салаватском округе после подсчета голосов зафиксированы серьезные нарушения
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте