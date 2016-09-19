Злата ЗУКОВИЧ

Курьёзный случай произошел сегодня ночью.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня ночью, 19 сентября, в 00:40 в Уфе при проезде перекрестка улиц Чернышевского и Ленина 33-летний водитель Оки въехал в автомобиль полка ДПС ГИБДД, который ехал по маршруту патрулирования.

В ходе разбирательств водитель «Оки» при понятых отказался от медицинской проверки на состояние опьянения. Как сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе, в его отношении был составлен административный материал по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по части 1 статьи 12.14 Кодекса об административных нарушениях (не справился с управлением, допустил столкновение со стоящим автомобилем).