«Единая Россия» набирает больше половины голосов на выборах в Уфе

Разиф АБДУЛЛИН

По единому округу на выборах депутатов в городской Совет лидирует «Единая Россия».

Фото: Кристина Дейнеко

По данным Центральной избирательной комиссии Башкири на 5.30 19 сентября, на выборах депутатов Уфимского городского совета лидирует «Единая Россия» - с 53,05% голосов.

На втором месте КПРФ – 16,95%, на третьем ЛДПР – 16,72%. Замыкает четверку участников голосования «Справедливая Россия» - 7,53%.

По состоянию на 5.30 19 сентября итоги голосования по 18-ти одномандатным округам в Уфе были введены лишь наполовину. По неполным данным (обработано небольшое количество бюллетеней) стало известно, кто пока одерживает верх в выборной гонке и проходит в новый состав депутатского корпуса Уфимского городского совета.

Это Юрий Смирнов (1 округ – 69,18% голосов), Юрий Кинзикеев ( 5 округ – 33,68%), Юрий Васильев ( 6 округ – 59,46%), Павел Васильев (7 округ – 38,53%), Алина Сулейманова (8 округ – 46,02%), Юлия Романчева (9 округ – 32,8%), Айдар Зубаиров (11 округ – 48,76%), Марат Ахмадуллин (14 округ – 54%), Рустем Ахунов (16 округ – 32,91%). По остальным округам либо нет информации, либо подсчитано очень малое количество бюллетеней.