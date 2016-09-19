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В Зианчуринском районе Башкирии исправляли итоги выборов// 19.09.2016
Исправления в территориальной комиссии попали в объективы видеокамеры.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня, после того как в ТИК Зианчуринского района Башкирии стали привозить протоколы голосования из участковых комиссий района, в редакцию поступила информация о том, что в здании районной администрации действует некий «параллельный» ТИК. Внештатные журналисты нашего издания попытались проверить эту информацию и, как оказалось, эти утверждения были не беспочвенны.
- Перепись протоколов в Зианчуринском ТИК попала в объективы наших видеокамер как минимум дважды, - сообщил наш внештатный корреспондент Николай Бажин. - В первый раз две женщины, одна из которых предположительно является председателем УИК № 1924, исправляли записи в протоколе. Особо отметить можно то, что эти исправления касались графы кандидата Сарбаева. В результате жалобы приехала оперативная группа полиции, и с женщинами ведутся следственные действия.
Видео с места событий будут представлены на сайте агентства, как только журналисты вернутся в Уфу.
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