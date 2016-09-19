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В Зианчуринском районе Башкирии исправляли итоги выборов

Разиф АБДУЛЛИН // 19.09.2016
Исправления в территориальной комиссии попали в объективы видеокамеры.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня, после того как в  ТИК  Зианчуринского района Башкирии стали привозить протоколы голосования из участковых комиссий района,  в редакцию поступила информация о том, что в здании районной администрации действует некий «параллельный» ТИК.  Внештатные журналисты нашего издания попытались проверить эту информацию и, как оказалось, эти утверждения были не беспочвенны.

- Перепись протоколов в Зианчуринском ТИК попала в объективы наших видеокамер как минимум дважды, - сообщил наш внештатный корреспондент Николай Бажин. -  В первый раз две женщины, одна из которых предположительно является председателем УИК № 1924, исправляли записи в протоколе. Особо отметить можно то, что эти исправления касались графы кандидата Сарбаева. В результате жалобы приехала оперативная группа полиции, и с женщинами ведутся следственные действия.

Видео с места событий будут представлены на сайте агентства, как только журналисты вернутся в Уфу.

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