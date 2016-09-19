«Единая Россия» установила рекорд на выборах в Госдуму

Разиф АБДУЛЛИН

Это показывают итоги выборов после подсчета трети протоколов.

Фото: Кристина Дейнеко

«Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает 52,3% голосов по партийным спискам и выигрывает 199 одномандатных округов, набирая таким образом рекордные 316 кресел. Об этом свидетельствуют данные системы «Выборы» после обработки 33% протоколов, передает РИА Новости.

Предыдущий рекорд установила «Единая Россия» на выборах-2007, получив 315 мест.

Это означает, что партия власти набирает конституционное большинство голосов, что позволяет ей собственными силами принимать поправки в несколько глав конституции и преодолевать президентское вето.