|
19 сентября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
«Единая Россия» установила рекорд на выборах в Госдуму// 19.09.2016
Это показывают итоги выборов после подсчета трети протоколов.
Фото: Кристина Дейнеко
«Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает 52,3% голосов по партийным спискам и выигрывает 199 одномандатных округов, набирая таким образом рекордные 316 кресел. Об этом свидетельствуют данные системы «Выборы» после обработки 33% протоколов, передает РИА Новости.
Предыдущий рекорд установила «Единая Россия» на выборах-2007, получив 315 мест.
Это означает, что партия власти набирает конституционное большинство голосов, что позволяет ей собственными силами принимать поправки в несколько глав конституции и преодолевать президентское вето.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в пяти округах лидируют единороссы, в одном - «Гражданская платформа»
18.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе дали задание не считать голоса до полуночи - источники
18.09.2016 // ХРОНОГРАФ
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте