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В Башкирии в пяти округах лидируют единороссы, в одном - «Гражданская платформа»// 19.09.2016
Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 3 часа ночи.
Фото: Кристина Дейнеко
По данным ГАС «Выборы», на три часа ночи в пяти одномандатных округах Башкирии пока лидируют кандидаты от партии «Единая Россия».
В Уфимском округе у Павла Качкаева - 18069 голосов избирателей, у представителя КПРФ Александра Ющенко - 3248 голосов, на третьем месте пока кандидат от «Справедливой России» Айгуль Байгускарова – 1354 голоса.
В Благовещенском округе на первом месте Ильдар Бикбаев («Единая Россия») – 21193 голоса, на втором Вячеслав Рябов(ЛДПР) – 4556 голосов, на третьем Рафис Кадыров (Родина) – 3957.
В Белорецком пятом округе лидирует Зугура Рахматуллина («Единая Россия») – 4581 голосов избирателей, на втором Иван Сухарев (ЛДПР) – 1111, на третьем Гаджимурад Омаров (Справедливая Россия) – 556 голосов.
В Нефтекамском округе пока на первом месте лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов – 15609, на втором Ильгам Галин (КПРФ) – 5250, на третьем Файруза Латыпова (Патриоты России) – 1919 голосов.
В Салаватском одномандатном округе №7 пока лидирует Зариф Байгускаров («Единая Россия») – 20509 голосов избирателей, на втором месте Раиль Сарбаев («Справедливая Россия») – 4915 голосов, на третьем Юнир Кутлугужин – 4474.
И наконец в Стерлитамакском округе – Алексей Изотов (Единая Россия) – 40280 голосов, второй Вадим Старов (КПРФ) – 18173, на третьей позиции Руфина Шагапова (партия «Зеленые») – 8800 голоса. Напомним, что это данные на три часа ночи.
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