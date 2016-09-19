В Башкирии в пяти округах лидируют единороссы, в одном - «Гражданская платформа»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 3 часа ночи.

Фото: Кристина Дейнеко

По данным ГАС «Выборы», на три часа ночи в пяти одномандатных округах Башкирии пока лидируют кандидаты от партии «Единая Россия».

В Уфимском округе у Павла Качкаева - 18069 голосов избирателей, у представителя КПРФ Александра Ющенко - 3248 голосов, на третьем месте пока кандидат от «Справедливой России» Айгуль Байгускарова – 1354 голоса.

В Благовещенском округе на первом месте Ильдар Бикбаев («Единая Россия») – 21193 голоса, на втором Вячеслав Рябов(ЛДПР) – 4556 голосов, на третьем Рафис Кадыров (Родина) – 3957.

В Белорецком пятом округе лидирует Зугура Рахматуллина («Единая Россия») – 4581 голосов избирателей, на втором Иван Сухарев (ЛДПР) – 1111, на третьем Гаджимурад Омаров (Справедливая Россия) – 556 голосов.

В Нефтекамском округе пока на первом месте лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов – 15609, на втором Ильгам Галин (КПРФ) – 5250, на третьем Файруза Латыпова (Патриоты России) – 1919 голосов.

В Салаватском одномандатном округе №7 пока лидирует Зариф Байгускаров («Единая Россия») – 20509 голосов избирателей, на втором месте Раиль Сарбаев («Справедливая Россия») – 4915 голосов, на третьем Юнир Кутлугужин – 4474.

И наконец в Стерлитамакском округе – Алексей Изотов (Единая Россия) – 40280 голосов, второй Вадим Старов (КПРФ) – 18173, на третьей позиции Руфина Шагапова (партия «Зеленые») – 8800 голоса. Напомним, что это данные на три часа ночи.