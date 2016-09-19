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В Уфе начали подсчет голосов после трехчасового перерыва// 19.09.2016
Об этом сообщают наблюдатели от «Яблока».
Фото: Кристина Дейнеко
На избирательном участке № 12 в Демском районе Уфы приступили к подсчету голосов только примерно в 01.30 местного времени, то есть через три часа после завершения голосования, сообщил Медиакорсети представитель партии «Яблоко» Станислав Чайченко.
- Здесь якобы женщине стало плохо, - рассказал Станислав Чайченко. – Она закрылась в комнате, потом вызвали «Скорую», и когда я сюда приехал, мне сказали, что ничего считать не будут, пока «Скорая» не приедет. Фактически только на одном участке в Демском районе Уфы подвели итоги голосования, в УИК №10, и то там стоит КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – прим.).
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