В Уфе начали подсчет голосов после трехчасового перерыва

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщают наблюдатели от «Яблока».

Фото: Кристина Дейнеко

На избирательном участке № 12 в Демском районе Уфы приступили к подсчету голосов только примерно в 01.30 местного времени, то есть через три часа после завершения голосования, сообщил Медиакорсети представитель партии «Яблоко» Станислав Чайченко.

- Здесь якобы женщине стало плохо, - рассказал Станислав Чайченко. – Она закрылась в комнате, потом вызвали «Скорую», и когда я сюда приехал, мне сказали, что ничего считать не будут, пока «Скорая» не приедет. Фактически только на одном участке в Демском районе Уфы подвели итоги голосования, в УИК №10, и то там стоит КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – прим.).