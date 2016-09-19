|
19 сентября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии за КПРФ проголосовали от 8 до 35 процентов избирателей// 19.09.2016
В Башкирии за КПРФ проголосовало от 8 до 35 процентов избирателей
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии КПРФ в разных округах набирает т 8 до 35 % голосов избирателей, сообщил Медиакорсети кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по партийному списку Богдан Павленко.
- Копии всех протоколов мы соберем только к утру, - рассказал Богдан Павленко. – По тем данным, которые уже поступили, мы набираем от 8% ( в Уфимском районе) до 32-35% - в других районах республики. В Уфе коммунисты набирают от 28 до 30%.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в пяти округах лидируют единороссы, в одном - «Гражданская платформа»
18.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе дали задание не считать голоса до полуночи - источники
18.09.2016 // ХРОНОГРАФ
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Озвучены результаты экзит-полов на выборах в Башкирии
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
18.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии на выборах проголосовало почти два миллиона избирателей
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте