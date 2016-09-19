В Башкирии за КПРФ проголосовали от 8 до 35 процентов избирателей

Разиф АБДУЛЛИН

В Башкирии за КПРФ проголосовало от 8 до 35 процентов избирателей

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии КПРФ в разных округах набирает т 8 до 35 % голосов избирателей, сообщил Медиакорсети кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по партийному списку Богдан Павленко.

- Копии всех протоколов мы соберем только к утру, - рассказал Богдан Павленко. – По тем данным, которые уже поступили, мы набираем от 8% ( в Уфимском районе) до 32-35% - в других районах республики. В Уфе коммунисты набирают от 28 до 30%.