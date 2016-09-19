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ЦИК опубликовал первые результаты выборов по Башкирии по федеральным округам// 19.09.2016
По данным на 23.30 местного времени, ЦИК РБ приводит следующие данные по результатам голосования.
Уфимский избирательный округ № 3:
На первом месте «Единая Россия» - 71,51%,
- ЛДПР – 7,92%,
- КПРФ – 7,88%
- «Справедливая Россия» - 3,54%
Благовещенский избирательный округ № 4
- «Единая Россия» - 63,69 %,
- ЛДПР – 14,7%,
-КПРФ – 10,48%
- «Справедливая Россия» - 2,6 %
Белорецкий избирательный округ № 5:
«Единая Россия» - 65,8%,
ЛДПР – 12,27%,
КПРФ – 9,67%,
«Справедливая Россия» - 5,78%.
Нефтекамский избирательном округе № 6:
«Единая Россия» - 65,64% голосов,
КПРФ – 19,54%,
«Справедливая Россия» - 4,43%,
ЛДПР – 3,99%.
Салаватский избирательный округ № 7:
- «Единая Россия» - 62,79%,
- КПРФ - 15,08 %,
«Справедливая Россия» - 8,03%,
ЛДПР - 6,36%.
Стерлитамакский избирательный округе №8:
- «Единая Россия» набирает 62,27 % голосов,
- на втором месте - КПРФ с 19,72%,
- на третьем ЛДПР – с 5,58%.
- «Справедливая Россия» набрала 2,76%.
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