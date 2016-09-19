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ЦИК опубликовал первые результаты выборов по Башкирии по федеральным округам

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.09.2016

По данным на 23.30 местного времени, ЦИК РБ приводит следующие данные по результатам голосования.

Уфимский избирательный округ № 3:

На первом месте «Единая Россия» - 71,51%,

- ЛДПР – 7,92%,

 - КПРФ – 7,88%

- «Справедливая Россия» - 3,54%

 Благовещенский избирательный округ № 4

- «Единая Россия» - 63,69 %,

- ЛДПР – 14,7%,

-КПРФ – 10,48%

- «Справедливая Россия» - 2,6 %

Белорецкий избирательный округ № 5:

 «Единая Россия» - 65,8%,

 ЛДПР – 12,27%,

 КПРФ – 9,67%,

«Справедливая Россия» - 5,78%.

Нефтекамский избирательном округе № 6:

 «Единая Россия» - 65,64% голосов,

КПРФ – 19,54%,

«Справедливая Россия» - 4,43%,

ЛДПР – 3,99%.

Салаватский избирательный округ № 7:

- «Единая Россия» - 62,79%,

- КПРФ - 15,08 %,

«Справедливая Россия» - 8,03%,

ЛДПР - 6,36%.

Стерлитамакский избирательный округе №8:

- «Единая Россия» набирает 62,27 % голосов,

- на втором месте - КПРФ с 19,72%,

- на третьем ЛДПР – с 5,58%.

- «Справедливая Россия» набрала 2,76%. 
 

 

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