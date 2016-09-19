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Центризбирком РФ: "Единая Россия" уже набирает почти половину голосов избирателей

// 19.09.2016
На данный момент обработано 18,14 % протоколов.

Фото: orbita96.ru

По данным на 1:28 по Уфе "Единая Россия" получае на выборах в Госдуму 49,22 % голосов, сообщают РИА Новости. Это данные по результатам подсчета 18,14 % протоколов.

 ЛДПР получает 15,92%, КПРФ - 15,46%, СР - 6,49%.

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