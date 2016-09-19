18.09.2016

Фотофакт: Привезли первые мешки с избирательными бюллетенями В ТИК Кировского района Уфы бюллетени привезли в 23:48 уфимского времени.

18.09.2016

Кандидат от «Родины» зафиксировал «карусель» на двух участках в Уфе Ему и другим активистам партии выдали бюллетени, так как они показали особую метку в паспортах.