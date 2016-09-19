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18 сентября, воскресенье
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В Башкирии наблюдателю выдали пустой протокол с итогами выборов// 19.09.2016
Это случилось на участке № 787.
Странный случай зафиксирован наблюдателем в деревне Ахметово Абзелиловского района Башкирии. Он прислал в редакцию Медиакорсети три снимка с изображением протокола, который, по его словам, выдали на руки ему в качестве итогового в УИК № 787.
Если снимок достоверный, то непонятно, почему в данной участковой комиссии вместо цифр в итоговом протоколе ничего не написали, а подписи членов комиссии уже поставили. На протоколе указано время его выдачи: 21.17 18 сентября.
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