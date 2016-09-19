В Башкирии наблюдателю выдали пустой протокол с итогами выборов

Разиф АБДУЛЛИН

Это случилось на участке № 787.

Странный случай зафиксирован наблюдателем в деревне Ахметово Абзелиловского района Башкирии. Он прислал в редакцию Медиакорсети три снимка с изображением протокола, который, по его словам, выдали на руки ему в качестве итогового в УИК № 787.

Если снимок достоверный, то непонятно, почему в данной участковой комиссии вместо цифр в итоговом протоколе ничего не написали, а подписи членов комиссии уже поставили. На протоколе указано время его выдачи: 21.17 18 сентября.