Фотофакт: Администрация Советского района Уфы продолжает работать

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В здании горят все окна.

Фото: Facebook

Сегодня, в ночь на 19 сентября,не спит не только администрация Кировского района Уфы, но и их коллеги из Советского района. В здании администрации, видимо, ночью ведется усиленная работа, на снимке видно, что горят практически все окна в здании. В социальной сети в Facebook уфимцы комментируют ночные снимки.

- Все знают- натягивают голоса. Зам- главе, глава района- главе города и параллельно ЦИКу. С оглядкой на грозного дяденьку. - пишет бывший министр здравоохранения Башкирии Фанил Шамигулов.

- Тетя Валя уборщица полы моет, загадили все! -иронизирует Неля Петрова.

- Фотофакт через неделю проверьте, в администрациях люди и выходные работают и до полуночи, сам видел, - поддерживает чиновников Виталий Пилипчук.

Что делают представители администраций районов ночью в таком количестве на рабочем месте, остается только догадываться.