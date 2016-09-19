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Фотофакт: Администрация Советского района Уфы продолжает работать// 19.09.2016
В здании горят все окна.
Фото: Facebook
Сегодня, в ночь на 19 сентября,не спит не только администрация Кировского района Уфы, но и их коллеги из Советского района. В здании администрации, видимо, ночью ведется усиленная работа, на снимке видно, что горят практически все окна в здании. В социальной сети в Facebook уфимцы комментируют ночные снимки.
- Все знают- натягивают голоса. Зам- главе, глава района- главе города и параллельно ЦИКу. С оглядкой на грозного дяденьку. - пишет бывший министр здравоохранения Башкирии Фанил Шамигулов.
- Тетя Валя уборщица полы моет, загадили все! -иронизирует Неля Петрова.
- Фотофакт через неделю проверьте, в администрациях люди и выходные работают и до полуночи, сам видел, - поддерживает чиновников Виталий Пилипчук.
Что делают представители администраций районов ночью в таком количестве на рабочем месте, остается только догадываться.
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