В Россия максимальная явка – в Кемеровской области

Наталья КУЗНЕЦОВА

Такие данные озвучила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Максимальная явка на 17.00 по Москве зафиксирована в Кемеровской области. Она составила 78,9%, сообщают РИА новости со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

- На 17 часов максимальная явка наблюдается в Кемеровской области — 78,96%, в Тюменской области — 74,3%, в Чеченской республике — 72,16%. Минимальная явка на 17 часов: Московская область — 21,73%, Москва — 19,86%, Санкт-Петербург — 16,12%. Среднюю явку пока не считали", — сказала она журналистам.