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В Россия максимальная явка – в Кемеровской области// 19.09.2016
Такие данные озвучила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Максимальная явка на 17.00 по Москве зафиксирована в Кемеровской области. Она составила 78,9%, сообщают РИА новости со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.
- На 17 часов максимальная явка наблюдается в Кемеровской области — 78,96%, в Тюменской области — 74,3%, в Чеченской республике — 72,16%. Минимальная явка на 17 часов: Московская область — 21,73%, Москва — 19,86%, Санкт-Петербург — 16,12%. Среднюю явку пока не считали", — сказала она журналистам.
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