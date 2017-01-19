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В воинских частях России появится интернет во всех комнатах отдыха// 19.01.2017
Такое распоряжение сегодня отдал министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: mil.ru
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился, чтобы во всех комнатах отдыха личного состава в воинских частях были мультимедийные технические средства и интернет, сообщает РИА Новости. Таким образом Шойгу хочет добиться интересного, познавательного и насыщенного отдыха для военнослужащих.
Во время посещения 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области министр обороны сообщил, что «нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми".
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