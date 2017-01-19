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В Башкирии из-за слезоточивого газа из школы эвакуировали 800 детей// 19.01.2017
Следственный комитет ищет виновных.
Сегодня утром в одной из школ города Кумертау на юге Башкирии неизвестные распылили в коридоре слезоточивый газ из баллончика для самообороны. Чтобы избежать отравлений всех учеников, а их было около 800, находившихся в здании пришлось эвакуировать. При этом девять человек всё-таки обратились за помощью к врачам.
В следственном комитете полагают, что баллончик в школу принесли сами ученики, они же и распылили газ в коридорах. После установления всех обстоятельств произошедшего и личности учеников, будет принято соответствующее решение.
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