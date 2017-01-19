В Башкирии из-за слезоточивого газа из школы эвакуировали 800 детей

Константин КЛИМОВ

Следственный комитет ищет виновных.

Сегодня утром в одной из школ города Кумертау на юге Башкирии неизвестные распылили в коридоре слезоточивый газ из баллончика для самообороны. Чтобы избежать отравлений всех учеников, а их было около 800, находившихся в здании пришлось эвакуировать. При этом девять человек всё-таки обратились за помощью к врачам.

В следственном комитете полагают, что баллончик в школу принесли сами ученики, они же и распылили газ в коридорах. После установления всех обстоятельств произошедшего и личности учеников, будет принято соответствующее решение.