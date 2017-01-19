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Уфимцы увидели фильм «Три икса: Мировое господство»

Елена ВАВИЛОВА // 19.01.2017
Корреспондент Медиакорсети побывал на предпремьерном показе.

Помню, когда в конце 90-х - начале 2000-х только появился частный кинотеатр «Искра», уфимская публика шла туда косяками. Киноновинки, премьеры, удивительный  мир синематографа, одним словом. Особенно запомнились кинопремьеры, делали их с особым размахом и со вкусом, на закрытых премьерах присутствовал весь уфимский бомонд. Публику всегда старались чем-то удивить, исходя из контекста фильма, который должны были показать. Сегодня спустя годы все несколько иначе, но вот к премьере «Три икса: Мировое господство» организаторы подготовились и смогли удивить искушенную в плане развлечений публику.

В холле кинокомплекса «Искра» на сей раз гоняли настоящие спортивные мотоциклы, бравые парни наделали шума моторами своих железных коней,  наполнили здание выхлопными газами, зажгли искры в глазах барышень, и конечно, оживили смартфоны, до того скучавшие в сумочках и карманах.   Разогретая публика с адреналином в крови от незабываемого зрелища отправилась в зал, чтобы насладиться предпремьерным показом  «Три икса: Мировое господство».

«Три икса: Мировое господство»  - однозначно фильм для ленивого или крайне недолюбливающего свою работу травматолога. Ведь только здесь  люди, падая с нереальной высоты, ничего себе не ломают, а вставая, не отряхиваются, потому что пыль с них, видимо, слетает сама.  Одежда на них не рвется, в пистолетах и в прочих невообразимых видах оружия патроны никогда не заканчиваются, у девушек даже в самых диких перепалках по-прежнему идеальные укладка, маникюр и  макияж. В этом смысле я, конечно, смотрела фильм с  нескрываемой завистью, ведь у меня даже, когда я скачусь хотя бы раз с ребенком на тюбинге с горки, растекается тушь, лицо меняет оттенок в сторону цвета зрелого помидора, о прическе промолчу вовсе... И физической форме героев можно искренне позавидовать, бегают они быстрее машин, разворачивают мощный военный самолет, когда он уже чуть не клюнул в землю носом, почти не спят, не едят, живут какой-то сказочной жизнью на райских островах, где всегда весело и беззаботно. Да, конечно, «Три икса: Мировое господство» -  фильм-сказка, но посмотреть его в хорошем 3 D качестве в зале IMAX  - одно удовольствие.   

Вин Дизель постарел капельку, но еще в самом соку мужчина – подтянутый и смекалистый, наверное, поэтому все красотки, что встречаются у него на пути, смотрят на него томными глазами и влюбляются безоговорочно. Замечу на всякий случай, что Дизелю сейчас 49 лет!

Пересказывать сюжет смысла нет, просто коротко скажу, что герою Вина Дизеля Ксандеру Кейджу  пришлось вернуться из объятий очаровательной блондинки в мир,  где сплошное зло. Создатели пообещали, что третья глава экшн-франшизы «Три икса» поднимет планку экстрима и трюков в кино на недосягаемый уровень и могу поклясться, что так и есть – трюки невероятные.

 Уже примерно на 5-й минуте киносаги  становится понятно, что никто кроме Ксандера не сможет найти новейшее секретное оружие, получившее пугающее название «Ящик Пандоры», и спасти мир от гибели. Но у улыбчивого, татуированного  Кейджа есть классная команда единомышленников, которым впору взять себе в качестве девиза клич мушкетеров «Один за всех и все за одного», потому как Иксы тоже своих в беде не бросают и отбивают у «врага», даже когда пули заканчиваются, пуская в ход мозги и сообразительность.

Справка. «Три икса́»— американский боевик 2002 года, снятый Робом Коэном. В главных ролях снялись Вин Дизель, Азия Ардженто, Мартон Чокаш и Сэмюэл Л. Джексон. В 2005 году вышло продолжение фильма — «Три икса 2: Новый уровень», но уже без Вина Дизеля в главной роли. Российская премьера 3-й части «Три Икса: Мировое Господство»  снова с Вином Дизелем в главной роли состоялась  19 января 2017 года.

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