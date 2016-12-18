Крупный пожар в Уфе: в Нижегородке сгорело кафе

18.12.2016

В Уфе очередная коммунальная «трубная авария» В социальных сетях появилось видео, как потоки воды заливают улицу Софьи Перовской

16.12.2016

В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику По словам главы Башкирии, она будет рассчитана на 500 посещений в смену

15.12.2016

В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.