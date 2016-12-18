18 декабря, воскресенье
СЕГО ДНЯ

Крупный пожар в Уфе: в Нижегородке сгорело кафе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.12.2016
На месте пожара работали 12 единиц техники

Фото: группы БашДТП

Сегодня, 18 декабря, примерно в 17:00 загорелось здание на улице Силикатная в Нижегородке. Очевидцы предполагают, что возгорание произошло  на втором этаже здания, где располагалось кафе «Халяль» На месте пожара  работали 12 единиц техники, все дороги в районе ЧП были перекрыты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. 

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