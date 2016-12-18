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18 декабря, воскресенье
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Крупный пожар в Уфе: в Нижегородке сгорело кафе// 18.12.2016
На месте пожара работали 12 единиц техники
Фото: группы БашДТП
Сегодня, 18 декабря, примерно в 17:00 загорелось здание на улице Силикатная в Нижегородке. Очевидцы предполагают, что возгорание произошло на втором этаже здания, где располагалось кафе «Халяль» На месте пожара работали 12 единиц техники, все дороги в районе ЧП были перекрыты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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