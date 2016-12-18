В Уфе очередная коммунальная «трубная авария»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В социальных сетях появилось видео, как потоки воды заливают улицу Софьи Перовской

Фото: группы БашДТП

Вчера, 17 декабря мы уже писали о том, что произошла крупная коммунальная авария и утечка воды на пересечении улиц Коммунистическая и Мустая Карима. Она оставила без воды девять жилых домов и превратила одну из центральных улиц в каток.

По словам очевидцев, которые разместили видео в группе «Баш ДТП», ночью потоки воды уже начали заливать улицу Софьи Перовской.

- Прорыв трубы на Софьи Перовской возле АЗС ЛУКойл, будте осторожны гололёд, - эта запись появилась в три ночи и была размещена одним из очевидцев.

В социальных сетях тут же появились комментарии пользователей, которые написали, что в Уфе « прям какая-то трубная болезнь в городе. Скоро весь город смоет вслед за калиной». Некоторые пишут, что «во всем виновата администрация города, которая должна была провести ревизию трубного хозяйства еще летом». Не обходится и без юмора. «Каток залили - ждем участников ледникового периода и «о, тёпленькая пошла».