Уфимцы одобрили проект масштабной застройки микрорайона Затон-Восточный

Наталья КУЗНЕЦОВА

Прошло 11 публичных слушаний по проектам планировки и межевания 33 кварталов.

Завершились публичные слушания по застройке Забелья, сообщает пресс-лужба уфимского горсовета. Всего прошло 11 публичных слушаний по проектам планировки и межевания сразу 33 кварталов жилого района «Затон-Восточный». Их разрабатывал "Башкиргражданпроект".

Общая площадь проектируемой территории составляет почти 450 гектаров, - говорится в сообщении пресс-службы. - Здесь планируется построить 68 многоквартирных домов высотой от 9 до 25 этажей. Предполагается, что в них будут проживать более 33 тысяч человек. В новом микрорайоне планируется построить 6 школ общей вместимостью более чем на 5 тысяч учеников и 8 детских садов, способных принять 1,5 тысячи детей. Также здесь запланированы крытые, надземные и подземные парковки, в том числе механизированные. Кроме того, предусмотрены гостевые парковочные места.

Предполагается, что в новом микрорайоне разместятся пожарная часть, станция скорой помощи, отделение полиции, диагностический центр, аптеки, поликлиники, библиотеки, банки, отделения связи, бизнес-центры, гостиницы, автосалон. Предусмотрены также кинотеатр и помещения для детских кружков и секций. Для занятий спортом запроектированы фитнес-клубы, тренажёрные и спортивные залы, большой спортивный комплекс с бассейном, детско-юношеской спортивной школой и автодромом. В рамках проекта благоустроство запланировано размещение благоустроенного пляжа на берегу Белой и строительство нового моста через реку, по которому можно будет выезжать в сторону Нижегородки.

- В публичных слушаниях по проектам планировки и межевания данной территории приняли участие в общей сложности 815 жителей Уфы, - уточнили в пресс-службе горсовета. - Из них 46 пожелали озвучить своё мнение о предложенном проекте публично. Все выступившие высказались в поддержку проекта.



