18 ноября, пятница
СЕГО ДНЯ

Уфимцы одобрили проект масштабной застройки микрорайона Затон-Восточный

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.11.2016
Прошло 11 публичных слушаний по проектам планировки и межевания 33 кварталов.

Завершились публичные слушания по застройке Забелья, сообщает пресс-лужба уфимского горсовета. Всего прошло 11 публичных слушаний  по проектам планировки и межевания сразу 33 кварталов жилого района «Затон-Восточный». Их разрабатывал "Башкиргражданпроект".

 Общая площадь проектируемой территории составляет почти 450 гектаров, - говорится в сообщении пресс-службы. - Здесь планируется построить 68 многоквартирных домов высотой от 9 до 25 этажей. Предполагается, что в них будут проживать более 33 тысяч человек. В новом микрорайоне планируется построить 6 школ общей вместимостью более чем на 5 тысяч учеников и 8 детских садов, способных принять 1,5 тысячи детей. Также здесь запланированы крытые, надземные и подземные парковки, в том числе механизированные.  Кроме того, предусмотрены гостевые парковочные места. 

Предполагается, что в новом микрорайоне разместятся пожарная часть, станция скорой помощи, отделение полиции, диагностический центр, аптеки, поликлиники, библиотеки, банки, отделения связи, бизнес-центры, гостиницы, автосалон. Предусмотрены также кинотеатр и помещения для детских кружков и секций. Для занятий спортом запроектированы фитнес-клубы, тренажёрные и спортивные залы, большой спортивный комплекс с бассейном, детско-юношеской спортивной школой и автодромом. В рамках проекта благоустроство запланировано размещение благоустроенного пляжа на берегу Белой и строительство нового моста через реку, по которому можно будет выезжать в сторону Нижегородки. 

В публичных слушаниях по проектам планировки и межевания данной территории приняли участие в общей сложности 815 жителей Уфы, - уточнили в пресс-службе горсовета. - Из них 46 пожелали озвучить своё мнение о предложенном проекте публично. Все выступившие высказались в поддержку проекта. 

 


X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

18.11.2016
Известные уфимцы устроили флэшмоб в поддержку бурзянских детей
Редакция likes.ru совместно с сильным полом прогулялась по городу с топорами.

17.11.2016
В Уфе откроется большой каток на Новостройке
Он расположен около спортивной школы олимпийского резерва номер 10.

17.11.2016
Хамитов: деньги на благотворительность измеряются сотнями миллионов
Глава Башкирии выступил на форуме «Диалог женщин. Благотворительность без границ».

17.11.2016
Владимир Захаров: Нам не нужно сохранять все черниковские бараки
Активист движения «Архзащита» рассказал о том, какие объекты в Уфе необходимо сохранить.

17.11.2016
Роскомнадзор закрыл социальную сеть Linkedln в России
Такое решение было принято сегодня.

17.11.2016
Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".
Глава правительства считает, что привычное название звучит неполиткорректно.

17.11.2016
В Уфе на Сельской Богородской прорвало трубу
Образовалась чудовищная гололедица в сторону Сипайлово.

17.11.2016
В Уфе проходит форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ»
В нем принимают участие около 400 представителей российских регионов и зарубежных стран.

17.11.2016
В Уфе только 35% объектов культурного наследия охраняются законом
В Уфе проходит круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».

17.11.2016
Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности
По его мнению, городу необходимо срочно мобилизовать все свои творческие силы.

16.11.2016
Эксперт: В обществе наблюдается разрыв социальных связей и эстетизация смерти
Специалист института стратегических исследований прокомментировал проблему увеличения самоубийств в Башкирии.

16.11.2016
Главврач онкодиспансера стал первым замом председателя горсовета Уфы
Депутаты выбрали Руслана Султанова на эту должность единогласно.

16.11.2016
Глава горсовета Уфы опасается, что журналисты могут увидеть "много нехорошего"
Журналисты города обратились к председателю Горсовета с официальным письмом.

16.11.2016
Депутаты горсовета Уфы предлагают увеличить плату за коммуналку, чтобы помочь поставщику
“Уфимским инженерным сетям” не хватает денег на ремонт труб.

16.11.2016
Горсовет приостановит захоронения на Южном кладбище Уфы
Если не разрешится земельный спор с Михайловским сельсоветом, в июле кладбище будет закрыто.

16.11.2016
В Уфе карета «скорой помощи» с беременной женщиной попала в ДТП
Авария произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово ранним утром.

16.11.2016
Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету
Они пройдут в городском дворце культуры.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"