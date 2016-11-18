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Благоустройство уфимской улицы Набережная возьмут под контроль депутаты Горсовета// 18.11.2016
Сроки реализации пока не озвучиваются.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Уфимская набережная уже 4-й год находится в недостроенном состоянии. Изначально объект предусматривался как противопаводковая дамба и финансировался из федерального бюджета. Было ли в проекте заложено благоустройство территории, пока не известно. Депутаты городского совета Уфы направили запрос для понимания, что это за объект и что с ним делать, сообщил Медаикорсети заместитель председателя горсовета Кирилл Бадиков.
Пока не ясно, предусматривало ли финансирование благоустройство, сколько было выделено денег, все ли они освоены. Депутаты горсовета дойдут до сути и разберутся, сказал Кирилл Бадиков. Будет ли сделана набережная в классическом ее понимании или нет, пока сказать сложно. Поскольку депутатский корпус избирался на пять лет, то в их интересах решить эту проблему до окончания срока.
Финансирование разработки мастер - плана будет проводиться компанией «Госстрой», - рассказывает Кирилл Бадиков. - Предстоит большая работа: встреча с жителями, опросы, надо договориться со спортивными федерациями , бизнесом, определить, какие зоны там будут.
Там могут появиться, например, зоны для скейтбордистов, зоны для прогулок. После выявления потребностей горожан будет создан так называемый мастер-план зоны и сформирован бюджет проекта.
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