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СЕГО ДНЯ

Благоустройство уфимской улицы Набережная возьмут под контроль депутаты Горсовета

Кристина ДЕЙНЕКО // 18.11.2016
Сроки реализации пока не озвучиваются.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимская набережная уже 4-й год находится в недостроенном состоянии. Изначально объект предусматривался как противопаводковая дамба и финансировался из федерального бюджета. Было ли в проекте заложено благоустройство территории, пока не известно. Депутаты городского совета Уфы направили запрос для понимания, что это за объект и что с ним делать, сообщил Медаикорсети заместитель председателя горсовета Кирилл Бадиков.

- На прошлой неделе была встреча депутатов горсовета и администрации Октябрьского района Уфы, - рассказал Кирилл Бадиков. - Вопрос о набережной был задан нами и поставлен на контроль. Что нам удалось выяснить? Данный объект строился не как набережная, а как инженерное сооружение. Наверное, к 15 декабря будет уже какая-то ясность по этому проекту. Если федеральное финансирование закрыто, значит, нужно будет просить деньги у республики и доделывать.

Пока не ясно, предусматривало ли финансирование благоустройство, сколько было выделено денег, все ли они освоены. Депутаты горсовета дойдут до сути и разберутся, сказал Кирилл Бадиков. Будет ли сделана набережная в классическом ее понимании или нет, пока сказать сложно. Поскольку депутатский корпус избирался на пять лет, то в их интересах решить эту проблему до окончания срока.

- Что касается «Сипайловского Арбата», то работа идет. Сегодня, 18 ноября, состоится встреча рабочей группы. В нее вошли специалисты, которые разрабатывали " Стратегию Развития Уфы", руководитель компании " Медиакомплекс" Дмитрий Эйгенсон, депутаты от Сипайлово и еще несколько специалистов.

Финансирование разработки мастер - плана будет проводиться компанией «Госстрой», - рассказывает Кирилл Бадиков. - Предстоит большая работа: встреча с жителями, опросы, надо договориться со спортивными федерациями , бизнесом, определить, какие зоны там будут.

Там могут появиться, например, зоны для скейтбордистов, зоны для прогулок. После выявления потребностей горожан будет создан так называемый мастер-план зоны и сформирован бюджет проекта.

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