Чиновница из Кумертау получила место в Фонде развития моногородов

18.10.2016

Рустэма Хамитова попросили восстановить памятники к юбилею Башкирии Общественники обратились к главе региону с идеей для «100 объектов к 100-летию республики».

18.10.2016

Ирек Ялалов призвал водителей в Уфе поменять резину И.о. главы администрации города считает, что главная причина аварий сейчас - в самих водителях.

17.10.2016

Выборы в Уфе проверят по видеокамерам В Уфу сегодня приехали два члена Центральной избирательной комиссии России: Евгений Шевченко и Сергей Сироткин.

15.10.2016

Начальник ГИБДД Башкирии задержал уфимского мажора-автохама По словам Динара Гильмутдинова, у водителя вообще не было прав.