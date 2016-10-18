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18 октября, вторник
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СЕГО ДНЯ
Чиновница из Кумертау получила место в Фонде развития моногородов// 18.10.2016
Экс-начальник отдела инвестиций и инноваций Кумертау стала линейным менеджером в фонде.
Фото: администрация Кумертау
Бывший начальник отдела инвестиций и инноваций администрации Кумертау Аделия Валитова с 17 октября занимает должность линейного менеджера в федеральном Фонде развития моногородов, сообщает администрация города.
Теперь в ее обязанности будут входить задачи по оказанию поддержки местным и региональным властям в разработке и реализации программы развития моногорода.
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