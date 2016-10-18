Рустэма Хамитова попросили восстановить памятники к юбилею Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

Общественники обратились к главе региону с идеей для «100 объектов к 100-летию республики».

Фото: Кристина Дейнеко

Инициативная группа общественников Уфы направила письмо главе региона Рустэму Хамитову. В связи с его заявлением о программе «100 объектов к 100-летию Башкирии» они предлагают реализовать историко-культурный проект «Наследие Уфы». Это комплекс исторической застройки в центре города, который они просят реконструировать, а впоследствии включить в большой экскурсионный маршрут

Предлагается три варианта экскурсионных маршрутов.

Первый – от Монумента дружбы по ул. Октябрьской революции через Гостиный двор и по улице Коммунистической.

Второй: ул. Пушкина - ул. НовоМостовая - ул. Ленина - К. Маркса- Гоголя;

Третий - проспект Салавата Юлаева. Этот маршрут должен включать Софьюшкину аллею, мечеть, парк, резиденцию губернатора, дом-музей Аксакова, дом Шаляпина на ул.Гоголя, 1 и дом Тюлькина.

- В инфраструктуру будут включены пешеходные зоны и велодорожки, - пишут общественники в письме. - В отреставрированных зданиях предлагается разместить музеи, этноподворья со своей национальной культурой, традициями: в виде ремесленных и художественных мастерских, кафе с народной кухней, лавки с одеждой, сувенирами, национальными игровыми залами. Здесь в течении года можно будет проводить праздники, фестивали, приглашать иностранные делегации и гостей.