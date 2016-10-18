Уфимцев просят помочь бездомным теплой одеждой

Наталья КУЗНЕЦОВА

С наступлением холодов люди замерзают.

Фото: adventist.org.ua

Республиканский центр помощи «БОМЖ» в социальных сетях обратился к уфимцам с просьбой о помощи. Наступили холода, и бездомные замерзают, так как у многих нет теплой верхней одежды.

Уфимцев просят принести куртки, утепленные ветровки, свитера и особенно непромокаемую обувь (закрытые кроссовки, туфли, ботинки) и головные уборы.

- Главное условие, пожалуйста, чтобы все вышеперечисленные предметы одежды должны быть чистыми и для мужского пола, – говорится в сообщении. - А также удобные для использования и практичные для улицы. То есть деловые костюмы не годятся. Давайте вместе внесем свой вклад и поможем тем, кто не имеет часто даже самого малого из того, что доступно нам и часто выбрасывается даже в хорошем состоянии на свалку. Наши клиенты будут очень Вам благодарны и это убережет их здоровье и самое главное - жизнь!

Принести одежду можно в центр помощи, расположенный по адресу ул. Колгуевская, 29, ежедневно с 9 до 21 часа (в районе Школы МВД).