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Уфимцев просят помочь бездомным теплой одеждой// 18.10.2016
С наступлением холодов люди замерзают.
Фото: adventist.org.ua
Республиканский центр помощи «БОМЖ» в социальных сетях обратился к уфимцам с просьбой о помощи. Наступили холода, и бездомные замерзают, так как у многих нет теплой верхней одежды.
Уфимцев просят принести куртки, утепленные ветровки, свитера и особенно непромокаемую обувь (закрытые кроссовки, туфли, ботинки) и головные уборы.
- Главное условие, пожалуйста, чтобы все вышеперечисленные предметы одежды должны быть чистыми и для мужского пола, – говорится в сообщении. - А также удобные для использования и практичные для улицы. То есть деловые костюмы не годятся. Давайте вместе внесем свой вклад и поможем тем, кто не имеет часто даже самого малого из того, что доступно нам и часто выбрасывается даже в хорошем состоянии на свалку. Наши клиенты будут очень Вам благодарны и это убережет их здоровье и самое главное - жизнь!
Принести одежду можно в центр помощи, расположенный по адресу ул. Колгуевская, 29, ежедневно с 9 до 21 часа (в районе Школы МВД).
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