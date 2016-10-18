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СЕГО ДНЯ
В Уфе в этом году вывозить снег будут не со всех улиц// 18.10.2016
Ирек Ялалов пояснил, что у муниципалитета недостаточно денег.
Фото: Наталья Кузнецова
Этой зимой снег за территорию города будет вывозиться только с основных транспорнытных магистралей, сообщил сегодня и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов на утреней оперативке. По его словам, у муниципалитета нет денег, поэтому придется оставлять его по краям дорог.
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