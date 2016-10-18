В Уфе в этом году вывозить снег будут не со всех улиц

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ирек Ялалов пояснил, что у муниципалитета недостаточно денег.

Фото: Наталья Кузнецова

Этой зимой снег за территорию города будет вывозиться только с основных транспорнытных магистралей, сообщил сегодня и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов на утреней оперативке. По его словам, у муниципалитета нет денег, поэтому придется оставлять его по краям дорог.

- Сейчас нам это не по карману, - признал Ялалов. - Придется складировать снег, сколько денег сейчас есть, на столько и будем работать. Но основные транспортные артерии будут очищены. Три миллиона кубометров снега в городе. Посчитайте, во сколько это обходится.

Ялалов подчеркнул, что практики очистки от снега во дворах раньше вообще не было.

- Никогда во дворах асфальт не чистился, - заявил он. - Главное - чтобы была уплотненная территория.