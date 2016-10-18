18 октября, вторник
СЕГО ДНЯ

В Уфе в этом году вывозить снег будут не со всех улиц

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.10.2016
Ирек Ялалов пояснил, что у муниципалитета недостаточно денег.

Фото: Наталья Кузнецова

Этой зимой снег за территорию города будет вывозиться только с основных транспорнытных магистралей, сообщил сегодня и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов на утреней оперативке. По его словам, у муниципалитета нет денег, поэтому придется оставлять его по краям дорог.
- Сейчас нам это не по карману, - признал Ялалов. - Придется складировать снег, сколько денег сейчас есть, на столько и будем работать. Но основные транспортные артерии будут очищены. Три миллиона кубометров снега в городе. Посчитайте, во сколько это обходится. 
Ялалов подчеркнул, что практики очистки от снега во дворах раньше вообще не было.
- Никогда во дворах асфальт не чистился, - заявил он. - Главное - чтобы была уплотненная территория.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

18.10.2016
Ирек Ялалов призвал водителей в Уфе поменять резину
И.о. главы администрации города считает, что главная причина аварий сейчас - в самих водителях.

17.10.2016
Выборы в Уфе проверят по видеокамерам
В Уфу сегодня приехали два члена Центральной избирательной комиссии России: Евгений Шевченко и Сергей Сироткин.

17.10.2016
Дороги в Башкирии плохие из-за постоянного «недоремонта» - «Башкиравтодор»
Эта проблема возникла из-за нарушения сроков межремонтных периодов.

17.10.2016
В Башкирии ликвидируют съезды к садам и дачам от федеральных трасс
Это коснется тех дорог, которые не соответствуют нормативам.

17.10.2016
В России впервые сделали операцию по пересадке легких ребенку
Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

17.10.2016
В Уфе встреча с членами ЦИК России началась со скандала
На встречу не пустили представителей штаба партии "Яблоко".

16.10.2016
Минкульт установил границы для 16-ти объектов культурного наследия в Уфе
«Защитные зоны» составляют от одного до десяти метров.

16.10.2016
Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое похолодание и снег
Пока минусовая температура установится только ночью.

16.10.2016
В Уфе начался финальный опрос на название сквера около 94-го лицея
Горожанам предлагает выбрать один из пяти вариантов.

15.10.2016
Начальник ГИБДД Башкирии задержал уфимского мажора-автохама
По словам Динара Гильмутдинова, у водителя вообще не было прав.

14.10.2016
В Уфе состоялось открытие сквера имени Зайнаб Биишевой
В церемонии приняли участие чиновники, депутаты, родные поэтессы и горожане.

14.10.2016
Уфа простилась с основателем комикс-студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым
Проводить известного режиссера в последний путь пришли друзья, знакомые, коллеги и поклонники его творчества.

14.10.2016
По факту инцидента с самолетом рейса Сочи-Уфа возбудили дело
Размер ущерба, причиненного ЗАО Авиакомпания «Лайнер», составил не менее 10 млн рублей.

14.10.2016
В минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с черным дымом в Уфе
В ведомстве заверяют, что угрозы населению и окружающей среде нет.

14.10.2016
Уфимский витаминный завод напугал горожан черным дымом
Как пояснили на заводе, в котельной сжигали ненужный материал.

13.10.2016
Стала известна дата, когда пройдет прощание с Виталием Мухаметзяновым
Проститься с ним можно 14 октября в комплексе "Огни Уфы" с 12.00 до 14.00.

13.10.2016
Активисты ОНФ проверили безопасность территорий у уфимских школ
Рейд общественников, сотрудников полиции и журналистов показал, что не каждая пришкольная территория соответствует ГОСТам.

13.10.2016
В «Башнефти» утвердили новый состав правления
Его утвердили на Совете директоров компании.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Уфимца возмутила «головокружительная» лестница в офисе общества для слепых

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"