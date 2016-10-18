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Ирек Ялалов призвал водителей в Уфе поменять резину// 18.10.2016
И.о. главы администрации города считает, что главная причина аварий сейчас - в самих водителях.
Фото: Наталья Кузнецова
Ирек Ялалов сегодня начал оперативку с описания ситуации на дорогах города. Он подчеркнул, что муниципалитет делает все, чтобы на дорогах не образовывался гололед. На многих опасных участках дежурит специализированная техника. Однако ДТП происходят, и главная причина этого, по мнению Ялалова, - в самих водителях. В частности, в том, что они не переходят на зимнюю резину.
- Кроме как отсутствием профессионализма я это назвать не могу, - отметил Ялалов. - Мы призываем всех поменять резину на зимнюю. Если ситуация не поменяется, будем ограничивать скоростной режим.
Пока в Уфе статистика ДТП лучше, чем в прошлом году. Общее количество ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 18%, число пострадавших сократилось на 11%. Погибших пока меньше на 25 %: в этом году на дорогах Уфы погибло 32 человека, в прошлом году за аналогичный период - 44 человека.
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