Ирек Ялалов призвал водителей в Уфе поменять резину

Наталья КУЗНЕЦОВА

И.о. главы администрации города считает, что главная причина аварий сейчас - в самих водителях.

Фото: Наталья Кузнецова

Ирек Ялалов сегодня начал оперативку с описания ситуации на дорогах города. Он подчеркнул, что муниципалитет делает все, чтобы на дорогах не образовывался гололед. На многих опасных участках дежурит специализированная техника. Однако ДТП происходят, и главная причина этого, по мнению Ялалова, - в самих водителях. В частности, в том, что они не переходят на зимнюю резину.

- Кроме как отсутствием профессионализма я это назвать не могу, - отметил Ялалов. - Мы призываем всех поменять резину на зимнюю. Если ситуация не поменяется, будем ограничивать скоростной режим.

Пока в Уфе статистика ДТП лучше, чем в прошлом году. Общее количество ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 18%, число пострадавших сократилось на 11%. Погибших пока меньше на 25 %: в этом году на дорогах Уфы погибло 32 человека, в прошлом году за аналогичный период - 44 человека.