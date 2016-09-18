Фотофакт: Привезли первые мешки с избирательными бюллетенями

18.09.2016

Кандидат от «Родины» зафиксировал «карусель» на двух участках в Уфе Ему и другим активистам партии выдали бюллетени, так как они показали особую метку в паспортах.

18.09.2016

Фотофакт: В Кировском районе Уфы администрация продолжает работать По состоянию на 20.20 уфимского времени в здании администрации не гаснет свет.