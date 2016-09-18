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Фотофакт: Привезли первые мешки с избирательными бюллетенями// 18.09.2016
В ТИК Кировского района Уфы бюллетени привезли в 23:48 уфимского времени.
В ТИК Кировского района привезли первые мешки с бюллетенями в 23:48. Трое мужчин с тремя пакетами зашли в Кировскую администрацию.
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