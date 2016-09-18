Фотофакт: В больнице Уфы подвели итоги выборов

Константин КЛИМОВ

Редакция получила фотографии увеличенных итогов протоколов с УИК № 160.

Это данные с одного из закрытых 38 участков. Согласно этим данным, на УИК № 160 по единому федеральному избирательному округу были признаны действительными 477 бюллетеней, 59 бюллетеней признано недействительными. Всего 249 избирателей проголосовало в стенах больницы, 287 – за ее пределами. По единому округу больше всего голосов набрала «Единая Россия» - 362 голоса, или 75,9% от числа проголосовавших. Следом идут «Коммунисты России» - 31, или 6,5%, ЛДПР – 26, или 5,45% и КПРФ – 23, или 4,8%.

В протоколе по итогам голосования по Уфимскому одномандатному округу № 3, признаны действительными – 99 бюллетеней, испорчено всего восемь. При этом на выезде проголосовали 89 избирателей, в стенах больницы – 18. Здесь победителем оказался Павел Качкаев, набравший 75 голосов, или 75,75%.